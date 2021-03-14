الجيش الليبي: نواجه بؤرا إرهابية تنفذ أجندة تستهدف الجوار

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن بلاده ما زالت تكافح بؤر إرهابية مسلحة في الداخل الليبي.

وقال المسماري في بيان، إن القوات المسلحة مازالت تحارب بؤرا إرهابية مسلحة جاءت إلى ليبيا من دول مختلفة لتنفيذ أجندتها.



وأضاف أن العمليات النوعية التي يقوم بها الجيش تهدف لمنع استغلال الأراضي الليبية للهجوم على دول الجوار.

وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب يحتاج إلى المزيد من الدعم والعمليات، مؤكدا أن الإرهاب ليس من السهل القضاء عليه بعملية أو اثنتين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الليبي تفاصيل العملية النوعية التي نفذها فجر الأحد على أحد أوكار الإرهاب في مدينة أوباري، جنوبي ليبيا.

ونفذت العمليات الخاصة بالقوات المسلحة العربية الليبية عملية نوعية طالت أحد أوكار الإرهاب في مدينة أوباري جنوبي ليبيا.



وتمكنت من تفجير مخزن كان معدا لإمداد العناصر بالذخيرة، ضمن خطة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لإعداد منطقة دعم لوجستي، في محاولاتهم إعادة التمركز بالجنوب الليبي.



وألقت قوات الجيش الليبي القبض على الإرهابي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد ( المكنى أبوعمر ) أحد أبرز قيادات التنظيم في سرت أبان سيطرته علي المدينة عام 2015 .



وتمكن الجيش الليبي في الآونة الأخيرة من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق سبها وغدوة، وصولا إلى أوباري وأم الأرانب ومرزق بالجنوب الليبي.



واستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، اليوم الأحد، وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلة التبو.



وناقش الوفد مع القائد العام عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.