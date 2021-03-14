بقيادة مؤسس سناب شات.. 6 شباب في نادي المليار

لا تقتصر قائمة مليارديرات العالم على كبار السن، فهناك العديد من الشباب الذين نجحوا في الانضمام لنادي المليار.

ووفقا لفوربس، تصدر إيفان شبيغيل، مؤسس تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، قائمة تضم أكبر 6 أثرياء من فئة الشباب حول العالم.



إيفان شبيغيل

تصدر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي سناب شات"، قائمة الأثرياء الشباب، بإجمالي ثروة بلغت حتى ختام جلسة الجمعة، نحو 11.9 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ عمره 31 عاما.

وأصبح إيفان مليارديرا في سن 25 عاما، إذ يستخدم حوالي 229 مليون شخص Snapchat كل يوم لإرسال الصور ومقاطع الفيديو.

تخرج إيفان من جامعة ستانفورد بدرجة البكالوريوس؛ وحصل على درجة الدكتوراه في تصميم المنتجات في عام 2018.

غوستاف ماغار ويتزوي

يمتلك Gustav Magnar Witzoe وعمره 28 عاما 4.4 مليار دولار، وهو ما يقرب من نصف قيمة Salmar ASA، إحدى أكبر الشركات حول العالم في إنتاج أسماك السالمون، إذ منحه والده حصته في الشركة ومقرها النرويج عام 2013.

وبينما ما يزال "Witzoe" الأب يدير الشركة، يحاول غوستاف أن يترك بصمته الخاصة في الاستثمار في العقارات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

جون كوليستون

جون كوليسون وعمره 31 عاما ويملك ثروة بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار، وهو الشريك المؤسس ورئيس Stripe، وهي شركة تسمح للشركات والأفراد بقبول المدفوعات عبر الإنترنت.

وضع جون وشقيقه باتريك فكرة سترايب أثناء وجودهما في الكلية في كامبريدج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ إذ تم إطلاق الفكرة الأولية للشركة بينما كانا كلاهما في إجازة في أمريكا الجنوبية.

أوستن روسيل

عمره 26 عاما فقط ويملك ثروة بقيمة 2.9 مليار دولار، حيث أسس شركة استشعار السيارات "Luminar Technologies"، والتي تم طرحها للجمهور في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

طور راسل، وهو معجزة في مجال البصريات، فكرة Luminar عندما كان عمره 17 عاما فقط، وكان يدرس الفيزياء في جامعة ستانفورد، إذ تقوم فكرته الأولية على إنشاء أنظمة رؤية واستشعار للسيارات تظهر محيطها بتقنيات جديدة.

بعد إدراج Luminar في بورصة ناسداك، أصبح راسل أصغر ملياردير عصامي في العالم في سن 25 عاما، وتتنافس شركته مع شركات عالمية أخرى في صناعة مستشعرات عالية التقنية لمساعدة المركبات ذاتية القيادة على "رؤية" محيطها.

جوناثان كوك

عمره 29 عاما ويملك ثروة بمقدار 2.4 مليار دولار، وهو الابن الأصغر للراحل والتر كووك، الرئيس السابق لأكبر شركة مطورة للعقار في هونغ كونغ.

استحوذ جوناثان وشقيقه، جيفري، على شركة Empire Group Holdings، وهي شركة تطوير عقاري.

ليزا درايكسلماير

عمرها 30 عاما وتملك ثروة بمقدار 2.1 مليار دولار، وتترأس ووالدها فريتز درايكسلماير، شركة تصنيع قطع غيار السيارات Fritz Draexlmaier Holding GmbH، والتي تعد ليزا المالك الوحيد لها.

وتضم الشركة التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار بين عملائها أودي، وبي إم دبليو، وكاديلاك، ولاند روفر، ومازيراتي، ومرسيدس بنز، وبورش، وتيسلا.

تم تسمية الشركات التابعة في جميع أنحاء العالم على اسم الراحلة ليزا Draexlmaier، جدة ليزا الابنة، التي شاركت في تأسيس مجموعة Draexlmaier.