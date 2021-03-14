ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
على الجهة الغربية من إثيوبيا وفي المنطقة المحاذية لحدود السودان، يمتد إقليم بني شنقول الإثيوبي بخيراته ونعيمه.
أعلن قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين في السفر، عن إتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار الإثنين.
استمتع بعطلتك في فصل الربيع ببعض الأماكن السياحية المميزة التي تتميز بالطقس الرائع، وإليكم أجمل الأماكن السياحية في ربيع 2021.
سجّلت المطارات الأمريكية أعلى حركة للمسافرين منذ عام، بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد.
في مسعى لإنقاذ موسمها السياحي من الآثار المأساوية التي رافقت جائحة كورونا، تبنت السلطات الأوروبية بجدية "جواز السفر الأخضر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. "صك الحرية" الأوروبي وقصة بني شنقول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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