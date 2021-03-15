استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 15 مارس 2021، مع ترقب أسعار المعدن النفيس عالميا بداية تعاملات الأسبوع.
وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الإثنين نحو 208.22 ريال (55.52 ريال).
بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.19 ريال (48.58 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الإثنين نحو 156.16 (41.64 دولار).
الذهب الاقتصادي
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الإثنين نحو 121.46 ريال (32.39 دولار).
الأوقية والجنيه الذهب
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 4676.25 ريال (1727 دولارا).
وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1457.52 ريال (388.67 دولار).
أسعار الذهب عالميا
وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية في تعاملات نهاية الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.
صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.
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