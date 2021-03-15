جوائز جرامي.. بيونسيه وتايلور سويفت تدخلان التاريخ

فازت تايلور سويفت وبيلي إيليش بأرفع الألقاب في جوائز جرامي وذلك في حفل جعل أيضا بيونسيه أكثر الفنانات ألقابا في تاريخ المسابقة.

وحازت كل من المغنية بيونسيه، وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، بلو آيفي، على جائزة جرامي لأفضل فيديو كليب.





وفازت بيونسيه بـ4 جوائز ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى 28 متجاوزة صاحبة السجل القياسي السابق أليسون كراوس.





وأصبحت بلو آيفي ثاني أصغر طفلة تحظى بالجائزة، بعد ليا بيسل، التي كانت بعمر 8 أعوام عندما حازت فرقة "بيسيل سيسترتز" (الأخوات بيسيل) على لقب أفضل ألبوم لعام 2002، بعد أن بثت أغنيتهن لأول مرة في فيلم "O Brother, Where Art Thou".

واقتنص (فولكلور) لتايلور سويفت لقب ألبوم العام، وحصل (إيفريثينج آي وانتد) "كل ما أردته" للمغنية إيليش على جائزة تسجيل العام، وأصبحت سويفت بجائزة الأحد أول مغنية تفوز بلقب ألبوم العام 3 مرات.



وفازت المغنية البريطانية دوا ليبا بجائزة أفضل ألبوم بوب وهو (فيوتشر نوستالجيا) "الحنين إلى المستقبل" كما اقتنصت ميجان ذا ستاليون لقب أفضل فنانة جديدة.





وشهد الحفل، الذي قدمه تريفور نوا، مزيجا من العروض المسجلة والحية.



