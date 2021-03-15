تيك توك يحارب التنمر.. تعرف على طريقة استخدام المميزات الجديدة

أعلن تطبيق تيك توك الحرب ضد التنمر بخواص جديدة، نستعرض في التقرير التالي طريقة استخدامها.

ويعد تطبيق تيك توك واحدا من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لديها معدلات عالية للغاية في انتشار حالات التنمر والتسلط الموجهة لصناع المحتوى خاصة المراهقين.



من هنا بدأت الشركة بتنفيذ العديد من الإستراتيجيات الجديدة لمكافحة التنمر والحد منه للحفاظ على أمان مستخدمي التطبيق.

كانت البداية في شهر ديسمبر 2020 بتطبيق سياسات أقوى لمكافحة التنمر والتسلط عبر الإنترنت، ثم قامت في الأسبوع الماضي بتوفير ميزتان جديدتان تساعدان المستخدم على حظر التعليقات المسيئة والضارة.

أولا: ميزة الموافقة على التعليقات الجديدة في تيك توك

وفر تطبيق تيك توك سابقا ميزة تتيح للمستخدمين تصفية التعليقات حسب الكلمات الرئيسية حتى يتمكنوا من منع نشر الإهانات أو الألفاظ النابية أو أي محتوى آخر يمثل مشكلة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

والآن قامت بتوسيع الميزة حيث يمكن للتطبيق الآن إخفاء جميع التعليقات الجديدة في المنشورات حتى يقوم المستخدم بمراجعتها والموافقة عليها، حيث ستظهر الرسائل التي يوافق عليها بشكل عام في قسم التعليقات، بينما ستُحظر التعليقات التي يتجاهلها المستخدم بشكل نهائي.

ولتفعيل ميزة مراجعة التعليقات الجديدة وتمكينها في تيك توك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيك توك ثم انتقل إلى حسابك الشخصي.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليسرى.





من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار "الخصوصية" Privacy.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار "من يمكنه التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بي" Who can comment on my videos.

قم بتحديد خيار "عوامل تصفية التعليقات" Comment filters.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار "تصفية كل التعليقات" Filter all comments إلى وضع التشغيل.

وللاطلاع على جميع التعليقات المعلقة، اتبع الخطوات التالية:

ارجع إلى قائمة "عوامل تصفية التعليقات" Comment filters.

اضغط على خيار "مراجعة التعليقات التي تمت تصفيتها" Review filtered comments.

اضغط على أي تعليق، ثم حدد ما إذا كنت تريد حذفه أو الموافقة على نشره.





ثانيًا: استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة التعليقات

بالإضافة إلى أداة مراجعة التعليقات الجديدة، يقوم تطبيق تيك توك الآن تلقائيا بفحص التعليقات قبل أن ينشرها المستخدم، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغة التي تتعارض مع سياسات الخدمة.

ومن ثم إذا وجد أن هناك تعليق يحتوي على أحد الكلمات المحظورة التي حفظت سابقا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التطبيق فسيظهر تحذير للمستخدم يخبره أن تعليقه الذي يريد نشره قد ينتهك القواعد مع منحه فرصة لمراجعة التعليق أو نشره على أي حال.