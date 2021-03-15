بيتكوين تتراجع إلى 58 ألف دولار.. استراحة مؤقتة لمملكة الذهب

تراجع سعر عملة بيتكوين مسجلا 58 ألف دولار اليوم الإثنين، لتأخذ استراحة من أعلى مستوى سجلته في نهاية الأسبوع.

ويستعد المستثمرون لمخاوف التضخم والإنفاق التحفيزي الأمريكي لدفعها إلى الأعلى.



وتراجعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى منخفض بلغ 58956 دولارا في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، متراجعة من أعلى مستوى سجلته يوم السبت عند 61781 دولارا، وذلك وفقا لبيانات منصة CoinDesk.

وربما يكون الارتفاع قد تضاءل بسبب تقرير لـ"رويترز" يفيد بأن الهند تواصل فرض حظر على الأصول الرقمية.

جاء الارتفاع في قيمة عملة بيتكوين بعد التأييد البارز هذا العام من أمثال إيلون ماسك من تسلا، وجاك دورسي من تويتر، وعمالقة الاستثمار Goldman Sachs و BlackRock.

وتضاعفت عملة بيتكوين أكثر من الضعف في عام 2021، بعد أن تضاعفت أربع مرات العام الماضي.

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في شركة Mizuho للأوراق المالية: الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية والشركات آخذ في الازدياد، وهذا ما أسميه تطور الرأسمالية المالية لعملة بيتكوين، حيث أصبحت أحد الأصول التي لم يعد بإمكان المستثمرين تجاهلها.

وساعد ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية على ارتفاع أسعار بيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن وقع الرئيس (جو بايدن) حزمة التحفيز المالي البالغة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانونا وأمر بتسريع التطعيمات.

وانتقل هذا الزخم إلى الأسواق الأقل ضعفًا في عطلة نهاية الأسبوع، مع العوامل الفنية التي أدت إلى تضخيم الحركة إلى الأعلى، وذلك وفقا لتصريحات جاستن دي أنثان، مدير المبيعات في شركة الأصول الرقمية في هونغ كونغ.

وقال دي أنثان: سوق العملات المشفرة ثقيلة في المشتقات، وأدى تحرك صغير لأعلى إلى العديد من عمليات التصفية خلال يومي السبت والأحد، وبالتالي أصبحت حركة ليست صغيرة جدا.

فيما قال سيث ميلاميد، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة Liquid ومقرها طوكيو: إن التشريع من النوع الذي تقترحه الهند لن يكون عائقا أمام المزيد من المكاسب لعملة بيتكوين.

أضاف: لأنها لا مركزية، فإن الحظر الحكومي أو القبول غير ذي صلة إلى حد ما، ويجد رأس المال طريقة للالتفاف على ذلك.