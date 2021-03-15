سقوط المروحية التركية.. استجواب لوزير الدفاع

قدم معارض تركي استجوابا للبرلمان للرد عليه من قبل وزير الدفاع خلوصي أكار، بشأن حادث المروحية العسكرية الذي وقع قبل نحو 10 أيام.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، قدم الاستجواب مصطفى باقان، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.



وفي 4 مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 11 جنديا جراء تحطم مروحية عسكرية، جنوب شرقي البلاد، بينهم قائد الفيلق الثامن الفريق عثمان أرباش.

وقال النائب المعارض في استجوابه إن "هذا الحادث لم تتم مساءلته، وعلى وزير الدفاع أن يرد على الأسئلة المطروحة حول ملابساته".

وطرح النائب باقان عدة أسئلة مطالبًا الوزير بالرد عليها ومنها "ما هي المعدات والأنظمة التكنولوجية الموجودة في الطائرة المروحية المعنية ، وكان من الممكن تفادي هذا الحادث؟".

وأضاف "ما هو مستوى تحديث المروحية المعنية؟ هل تم إجراء التعزيزات التكنولوجية اللازمة؟ إذا كان الأمر كذلك، فمتى تم صنعه؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا لم يتم ذلك؟".

وتابع المعارض المذكور "كم عدد طائرات الهليكوبتر التي من طراز (كوغار) لدى القوات البرية وقيادة القوات الجوية؟ وكم عدد طائرات الهليكوبتر المعنية التي فقدت بسبب الحادث؟ وما هي أسباب الحادث؟ وما هو مستوى تحديث طائرات الهليكوبتر المعنية؟ متى تم تحديثها؟ وهل تم تخصيص ميزانية للتحديث المذكور؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما هو المبلغ؟.

وزاد متسائلا: "هل يوجد نظام فعال للتعرف على العوائق في المروحية التي تحطمت؟".





وأردف "في حين أن هناك أنظمة طيران يمكن أن تتقدم بدون رؤية في العالم، فكيف يمكن تفسير هذا الحادث الذي يمكن وصفه بأنه "حادث يمكن الوقاية منه؟"، هل تم تخصيص ميزانية للمعدات التكنولوجية الضرورية وتم تحديث المروحية المعنية؟ إذا لم يكن كذلك، فمن هم المسؤولون عن شهدائنا الأحد عشر؟".

واستطرد باقان "ما هي الإجراءات الوقائية التي تخطط وزارتكم لاتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة؟ هل تحدد وزارتكم الاحتياج حسب الحادث الذي وقع؟ هل نتصرف وفقًا لتقرير الحوادث والنتيجة والحاجة وتسلسل التوريد؟ ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الحوادث السابقة؟".

أما السؤال الأخير فقال فيه النائب المعارض "هل أجريت دراسة تحليلية في جميع أنحاء البلاد لرادار الحركة الجوية على ارتفاعات منخفضة؟ وإذا كان هذا قد حدث فما هي الدراسات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع؟".

وكان تقرير قد صدر حول الحادث ذكر أن السبب في وقوعه هو سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الأرضية فجأة، الأمر الذي انتقده معارضون في ظل وجود أنظمة طيران يمكنها التحرك بالجو بدون رؤية لفترة.