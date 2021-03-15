الجيش الصومالي يحبط هجوما بسيارة مفخخة في مقدشيو

أحبط الجيش الصومالي، الإثنين، هجوما مفخخا بسيارة مفخخة في مقديشو، بناء على معلومات استخباراتية.
وذكرت إذاعة صوت الجيش في الصومال إن القوات الخاصة "دنب" المدربة أمريكيا نفذت عملية عسكرية ناجحة صباح اليوم في بلدة توراتورو بمحافظة شبيلي السفلى، وأحبطت هجوما بسيارة مفخخة.
ونقلت الإذاعة عن قائد الجيش الصومالي أدوار يوسف راغي قوله: "أسفرت العملية عن تدمير السيارة المفخخة بشكل كامل وتصفية سائقها"، مضيفة: "السيارة كانت متجهة إلى مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابي فيها".
ومضى قائلا: "معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات المسلحة أدت إلى إحباط الهجوم بالسيارة المفخخة".
ومؤخرا، باتت العمليات الأمنية الاستباقية أسلوبا ناجعا لتقليص الهجمات الإرهابية بالسيارات المفخخة التي غالبا ما يتم تجهيزها خارج مقديشو، وفق تقديرات الجهات الأمنية في البلاد.
ولم يذكر المصدر ذاته من يقف وراء هذه السيارة المفخخة أو هدفها في مقديشو. غير أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تنشط بشكل كبير في الصومال وتنفذ عمليات إرهابية بين الحين والآخر في البلاد.
ومؤخرا، صعد الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب الإرهابية، مستهدفا بالخصوص المناطق التي توجد فيها الحركة.
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