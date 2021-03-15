بعد كتمان 10 أعوام.. قدرات الطائرة الأمريكية "RQ-170"

بعد أكثر من 10 سنوات من التكتم اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية قرارا بنشر خصائص ومميزات الطائرات المسيرة الشبحية "RQ-170".

وذكر موقع "ذا درايف" الأمريكي، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن الطائرة التي كشف عنها للمرة الأولى مرة قبل عشر سنوات، عندما أقر مسؤولون أمريكيون بحيازة القوات الجوية لهذه الطائرة، لا تزال التفاصيل الخاصة بهذه الطائرة المسيرة طي الكتمان.



و"RQ-170"، هي طائرة عسكرية من دون طيار، صنعتها شركة "لوكيهيد مارتن" الأمريكية، وتستخدم هذه الطائرة للاطلاع والتجسس والقيام بقصف جوي مباشر لإصابة الأهداف.

وكشف الجناح 432، التابع لسلاح الجو في قاعدة كريتش الجوية في نيفادا الأمريكية، عن نشر الطائرة آر كيو-170 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم الكشف عن هذه المعلومات خلال زيارة الجنرال مارك كيلي إلى إحدى القواعد الأمريكية.





وقد ظهرت هذه الطائرة في الخدمة، للمرة الأولى في عام 2007، وتستطيع الطيران على ارتفاع 50000 قدم، وقد شاركت في عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في باكستان، عام 2011.

وأشار موقع "ذا درايف" إلى أن عدد أسطول الطائرات المسيرات الشبحية غير معروف، لكن من يتوقع أن يكون عدد الطائرات الموجودة بالخدمة حاليا ما بين 20 و30 مسيرة شبحية.

ووفقا للتقرير قام سلاح الجو الأمريكي بنشر هذه الطائرات الشبحية في عمليات في أربع دول هي أفغانستان وباكستان وإيران وكوريا الجنوبية، وكذلك فوق مناطق في غرب المحيط الهادئ من قاعدة أندرسن الجوية في غوام.

واستنادًا إلى عمليات الانتشار في كوريا، فمن المؤكد تمامًا أنها طارت فوق كوريا الشمالية، أو على الأقل قريبًا جدًا منها.





ولم يشر بيان القوات الجوية إلى المنطقة التي تم نشر الطائرات الشبحية المسيرة فيها، إلا أن الإطار الزمني العام الذي قدمته القوات الجوية قد يقدم بعض الأدلة على استخدامها من قبل الجيش الأمريكي ومجتمع الاستخبارات في أواخر عام 2020.

وقال الموقع إنه تم استخدام هذه الطائرة خشية قيام إيران أو وكلائها بمهاجمة المصالح الأمريكية في الذكرى السنوية الأولى لمقتل القائد بمليشيا الحرس الثوري قاسم سليماني بهجمات على المصالح الأمريكية.

وقال الكولونيل في القوات الجوية وقائد الجناح 432، في بيانه، إنه "تظل مجموعة المهام الواسعة، التي يطلب من الطائرات الشبحية المسيرة تنفيذها، هي السمة المميزة لدينا، نحن لا نهاب من هذه المهام الصعبة، فنحن نظل على استعداد للقيام بها في جميع الظروف".