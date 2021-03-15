دولة أوروبية تدعو مواطنيها للتخلي عن السياحة

دعت ألمانيا، مواطنيها إلى التخلي عن السفر السياحي بسبب جائحة كورونا،بعد زيادة حجوزات العطلات في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الإثنين في برلين: "المناشدة هي التخلي عن أي سفر ليس ضروريا على الإطلاق"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية

وتوصية الخارجية الألمانية في إرشاداتها على الإنترنت بتجنب السفر غير الضروري والسفر السياحي ليس له عواقب قانونية حال عدم الأخذ به.

وبسبب الانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت الحكومة الألمانية رفع قيود السفر عن جزيرة مايوركا الإسبانية اعتبارا من أمس الأحد.



وبحسب البيانات، لم تعد جزيرة العطلات الأكثر شعبية لدى الألمان، مايوركا، وكذلك جزر البليار الأخرى وبعض مناطق البر الرئيسي الإسباني، منطقة خطر فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وفي أحدث قرارات الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية، في 3 مارس/آذار الجاري، تم مناشدة المواطنين على نحو مُلح "الامتناع عن السفر غير الضروري تماما في الداخل والخارج".



وتعد مايوركا موطنا ثانيا للعديد من الألمان الذين يطلقون عليها "المقاطعة السابعة عشرة" لبلادهم وهم يجدون كل شيء يريدونه تقريبا بلغتهم الأصلية.

وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا مجددا، طالب أطباء وحدات العناية المركزة في ألمانيا بالعودة الفورية للإغلاق.

وقال المدير العلمي لسجل بيانات أسرة الرعاية المركزة في ألمانيا، كريستيان كاراجيانيديس، الإثنين، في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج: "من البيانات التي لدينا ونراها الآن، ومع انتشار متحور كورونا البريطاني، ندعو بشدة إلى الدخول في إغلاق مرة أخرى على الفور لمنع موجة ثالثة قوية".