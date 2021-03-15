انتكاسة جديدة للخطوط التركية.. 61 % تراجعا في الركاب

هبط عدد المسافرين على طائرات الخطوط الجوية التركية الحكومية، في فبراير/شباط الماضي بنسبة 61.4% على أساس سنوي.

ووفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الإثنين، عن مصادر، فإن عدد ركاب الخطوط التركية هبط إلى 1.93 مليون راكب، بنسبة انخفاض قدرها 61.4% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح مصدر أن عدد المسافرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 3.9 مليون راكب فقط، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، بعد تراجع حركة السياحة والسفر بسبب أزمة كورونا.

أما نسبة إشغال الركاب فانخفضت في فبراير بمقدار 16.3 نقطة لتسجل 61.7%، وبلغت نسبة انخفاض الإشغال بالرحلات الداخلية 74.4%، والرحلات الدولية 59.4%.

وعصفت الأزمة الاقتصادية بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات الصغيرة في تركيا، وسط تكتم من نظام الرئيس رجب أردوغان على حجم الخسائر في هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي التركي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن الخطوط التركية خفضت أجور طياريها بمقدار النصف حتى نهاية 2021 وتقليل أجور باقي العاملين، للمساهمة في تخفيف حدة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد على حركة النقل الجوي.