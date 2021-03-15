كارثة السلط.. عاهل الأردن يتعهد بمحاسبة المقصرين

تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، بمحاسبة كل شخص قصّر في عمله على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي.

وقال الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الإثنين، إنه" سنحاسب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في الحادثة".



وشدد العاهل الأردني، على أنه "ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال".

كما شدد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، على "ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين".



وأكد الملك عبدالله الثاني أن "المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص".

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشددا على أننا سنتجاوز،الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.



وزار الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، مستشفى السلط الحكومي على إثر حادثة نقص الأكسجين التي وقعت فيه، وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، وأمر العاهل الأردني بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.

كما أصدر العاهل الأردني، قرارا، مساء السبت، بإقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، على خلفية حالة الغضب العام جراء وفاة 7 من مرضى فيروس كورونا بمستشفى السلط، غربي البلاد، نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

وأعلن مجلس النواب الأردني، الأحد، تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة 7 بكورونا نتيجة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي.