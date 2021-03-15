موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. أزمة تركيا وقرار طيران الإمارات

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اضطرت السلطات الأمريكية إلى إلغاء مئات من رحلات الطيران لمواجهة عاصفة شتوية عاتية ضربت بعض المناطق.

هل يمكنك أن تتخيل شكل السفر إذا استمر عصر كورونا؟.. سؤال يحمل الكثير من السيناريوهات للسياح المحبوسين منذ عام مع استمرار قيود الجائحة.

استأنفت الخطوط الجوية الفلبينية رحلاتها التجارية المنتظمة إلى العديد من الدول الآسيوية من بينها الإمارات.

دعت ألمانيا مواطنيها إلى التخلي عن السفر السياحي بسبب جائحة كورونا، بعد زيادة حجوزات العطلات في جزيرة مايوركا الإسبانية.



تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 15 مارس 2021، نحو 44 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

وقعت طيران الإمارات والناقلة البرتغالية "تاب TAP" مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك القائمة بينهما حالياً.

هبط عدد المسافرين على طائرات الخطوط الجوية التركية الحكومية، في فبراير/شباط الماضي بنسبة 61.4% على أساس سنوي.