ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا تزال شركة "كلوب هاوس" المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير "Clubhouse"، تسعى لتهدئة مستخدمي التطبيق إثر فضيحة تسجيل الدردشات. هددت شركة أبل الأمريكية السلطات الأوروبية بدروع بشرية حال المساس بمتجرها آب ستور. أعلنت شركة تويفل عن إطلاق سماعة الساوند بار Cinebar 11 الجديدة والمعاد تصميمها بالكامل. أطلقت شركة "تي سي إل" تلفازها الذكي الجديد X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen. أعلن تطبيق تيك توك الحرب ضد التنمر بخواص جديدة، نستعرض في التقرير التالي طريقة استخدامها. ائما ما تظهر لافتات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مع كل زيارة لموقع ويب جديد.. فكيف تتعامل معها؟ أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي Moto G10 Power الجديد ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع وظيفة الشحن السريع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أزمة "كلوب هاوس" وملفات الكوكيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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