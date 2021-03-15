أرقام قياسية في وول ستريت.. ورسالة طمأنة من البيت الأبيض

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين، وأغلق المؤشران إس آند بي 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة.

وينتظر المستثمرون قرائن من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع وسط حذر إزاء ارتفاع تكاليف الاقتراض أثارته حزمة تحفيز مالي ضخمة.

وبعث البيت الأبيض برسالة طمأنة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال ملتزما بتعهده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية لعدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

وقالت ساكي إن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونجرس بشأن أفضل السبل لتمويل خطط لحزمة طموحة للبنية التحتية، لكن تلك الخطط لم يتم حتى الآن وضع اللمسات النهائية عليها.



وأضافت قائلة أن بايدن "يعطي الأولوية والتركيز دوما للأفراد الذين يدفعون حصتهم العادلة (من الضرائب) ويركز أيضا على الشركات التي ربما لا تدفع حصتها العادلة".

وفي بورصة وول ستريت، قفز مؤشر أسهم شركات الطيران إلى أعلى مستوى في عام، كما سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر مكاسب.



وفي علامة ملموسة على أن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ربما تكون انتهت بالنسبة لقطاع الطيران، قالت شركات دلتا اير لاينز وساوث وست ايرلاينز وجيت بلو ايروايز إن حجوزات الترفيه تتزايد.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 0.53% إلى 32953.46 نقطة، في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 0.65% عند 3968.94 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.05%، ليغلق عند 13459.71 نقطة. لكنه يبقى منخفضا 5% تقريبا عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في الثاني عشر من فبراير/ شباط.



وفي ظل حالة الانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد الأامريكي، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الإثنين أن الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يناير/ كانون الثاني.



وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب 7.119 تريليون دولار في يناير/ كانون الثاني، ارتفاعا من 7.07 تريليون دولار في الشهر السابق.

وزادت حيازات اليابان، أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة، إلى 1.276 تريليون دولار في يناير/ كانون الثاني من 1.251 تريليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2020 .