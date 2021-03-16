النفط يتخلى عن الدعم الصيني.. وبرنت يسجل 68.88 دولار

تراجعت أسعار النفط الإثنين بعد أن تخلت عن مكاسبها التي غذتها بيانات اقتصادية صينية وتخفيضات جارية للإمدادات من منتجين رئيسيين للخام.

وقفزت أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية 2021 مع كبح منتجين رئيسيين المعروض وتسارع وتيرة توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو ما يغذي الآمال بتعاف أقوى للاقتصادات والطلب على الوقود.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم مايو/ أيار جلسة التداول منخفضة 34 سنتا لتسجل عند التسوية 68.88 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.39 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أن نمو الناتج الصناعي في الصين تسارع في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط متجاوزا التوقعات، بينما قفز الإنتاج اليومي لمصافي التكرير الصينية 15% عن مستوياته قبل عام.

وأبلغت مصادر في مصاف نفطية رويترز يوم الجمعة أن السعودية، أكبر مصًدر للنفط في العام، خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل/ نيسان إلى 4 مشترين على الأقل في شمال آسيا بما يصل إلى 15% بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية شركات تكرير هندية.

يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل/ نيسان.

النفط الصخري

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري الإثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 46 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان إلى نحو 7.46 مليون برميل يوميا.



وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل التشكيلات الصخرية تقريبا من المتوقع أن يهبط، وأن أكبر الانخفاضات ستكون في حوضي إيجل فورد ونيوبرارا، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بحوالي 15 ألف برميل يوميا في كل منهما مقارنة مع مارس/ آذار.

وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج في برميان، أكبر حوض منتج للنفط الصخري في البلاد، من المتوقع أن يرتفع بحوالي 11 ألف برميل يوميا إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في حقل باكن في نورث داكوتا ومونتانا بحوالي 12 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية السبعة الرئيسية سيهبط بحوالي 0.3 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 82.6 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل/ نيسان.