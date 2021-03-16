سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021.. قفزة جديدة

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، في السوق السوداء، بنحو 150 ليرة للشراء و160 ليرة للبيع.

وصعد سعر صرف الدولار لدى السوق السوداء إلى 4250 ليرة للشراء، و4320 ليرة للبيع، مقابل، 4100 ليرة للشراء، و4160 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

خسائر اقتصادية

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 5065 ليرة للشراء، و5153 ليرة للبيع، مقابل، 4896 ليرة للشراء، و4973 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية إلى 5888 ليرة للشراء، و5995 ليرة للبيع، مقابل، 5700 ليرة للشراء، و5793 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وصعد سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 1131 ليرة للشراء، و1153 ليرة للبيع، مقابل، 1090 ليرة للشراء، و1109 ليرات للبيع، أمس.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 1154 ليرة للشراء، و1176 ليرة للبيع، مقابل، 1113 ليرة للشراء، و1133 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى السوق السوداء في سوريا إلى 14067 ليرة للشراء، و14324 ليرة للبيع، مقابل، 13553 ليرة للشراء، و13777 ليرة للبيع، أمس.