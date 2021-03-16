تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفعت العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام اليورو الأوروبي، فيما انخفضت أمام الدولار، والإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ارتفاع الريال السعودي

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أمس.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في بنك واحد فقط، وهو بنك المشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.143 جنيه للشراء، و4.196 جنيه للبيع.

زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه ( 2.3 مليار دولار).

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ( نحو 154 دولارا)، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين،( زيادة دورية للرواتب)، بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه.

والعلاوتين، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومى المصري نحو 6 ملايين.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغت موازنة مصر للعام المالي 2020-2021 الذي ينتهي في الأول من يوليو/تموز المقبل، نحو 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.77 جنيه للشراء و21.92 جنيه للبيع، مقابل 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.68 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلي 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي إلى 51.83 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، مقابل 51.76 جنيه للشراء، ونحو 52.11 جنيه للبيع، أمس.

اكتشاف جديد للذهب في الصحراء الشرقية

وأعلنت شركة "ألتوس ستراتيجيز"، يوم الخميس، عن اكتشاف شركتها التابعة لها "أخ جولد" لكميات من خام الذهب في الصحراء الشرقية المصرية، تم رصدها عبر الأقمار الصناعية.

بحسب وسائل إعلام محلية فإن الاكتشاف الذي حققته الشركة جاء بعد فوزها بحق التنقيب في تلك المنطقة الشهر الماضي، وأضافت الشركة في تصريح إلى بورصة لندن أنها تعتزم بدء التنقيب واستخراج الذهب عن قريب.

كما أعلنت الشركة عن تحديد العديد من أهداف الذهب ذات الأولوية العالية من الاستشعار عن بعد في جميع مشاريعها التي تغطي 1565 كيلومترا مربعا في الصحراء الشرقية لمصر.