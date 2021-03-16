أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

استقر سعر صرف اليورو والدولار مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

وبقي متوسط سعر اليورو في بنك المغرب المركزي عند 10.33 درهم للشراء و12 درهما للبيع، وهي نفس مستويات الأمس.



واستقر سعر الدولار عند 8.65 درهم للشراء و10.06 درهم للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 12.05 درهم للشراء و14 درهما للبيع.

أسعار الريال والدينار

وبقي سعر الريال السعودي وفق بيانات المركزي المغربي عند 2.30 درهم للشراء و2.68 درهم للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 2.35 درهم للشراء و3.73 درهم للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي إلى 28.64 درهم للشراء و33.29 درهم للبيع.

مؤشرات إيجابية

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.