تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، لليوم الثاني، في البنوك وشركات الصرافة.

وتراجعت العملة المصرية، خلال تعاملات السوق المصرفية اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، والإسترليني والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.68 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو، إلى 18.66 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

أقل سعر للعملة الأوروبية

وجاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.60 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية، فقط.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الربع الأخير من 2020 خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.77 جنيه للشراء و21.92 جنيه للبيع، مقابل 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى 4.174 جنيه للشراء و4.201 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلي 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي إلى 51.83 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، مقابل 51.76 جنيه للشراء، ونحو 52.11 جنيه للبيع، أمس.

ارتفاع الاحتياطي للشهر التاسع

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.