بالصور.. الأمير فيليب يغادر المستشفى

قال شاهد من "رويترز"، الثلاثاء، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا غادر مستشفى في لندن كان يُعالج فيه.
ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير/شباط للعلاج من عدوى، ثم انتقل إلى مستشفى جديد في لندن، "سانت بارثولوميو هوسبيتال"، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل.
كان قصر باكنجهام، أعلن أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، قد خضع "لجراحة ناجحة"، في وقت سابق.
وقال ناطق باسم الأمير فيليب، دوق أدنبرة، إن العملية الجراحية أجريت، وكانت ناجحة، ولم يتم الإعلان بعد عن نوع الجراحة التي خضع لها الأمير البالغ من العمر 99 عاما.
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