معارض تركي: نواب في البرلمان حصلوا على لقاح كورونا سرا

كشف معارض تركي عن فضيحة سياسية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، تمثلت في تطعيم نواب بالبرلمان بلقاح كورونا سرا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى يَنَرْ أوغلو، رئيس لجنة القانون وسياسات العدالة بحزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يترأسه علي باباجان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الأحد.
وأكد القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن "أعضاء البرلمان الموجودين خارج برنامج التطعيم الذي أعلنته وزارة الصحة قد جرى تطعيمهم بشكل سري رغم أنهم خارج برنامج التطعيم، مع إخفاء ذلك عن الشعب".
وأضاف ينر أوغلو "قالوا لي ذلك أيضًا وطالبوني أن أحصل على التطعيم منذ 3 أسابيع. لكنني قمت بالرد على الموقف وقلت يا أصدقائي ألا تخافون الله؟ لقد جرى تطعيم جميع النواب بغض النظر عن العمر. لكني لم أفعل ذلك لأنني لا أجده أمرًا أخلاقيًا".
وتابع البرلماني التركي: "يسعون لإخفاء ذلك عن المواطنين، وهو ما فعلوه أمر غير أخلاقي، فهناك أناس بحاجة إلى التطعيم قبلنا، هناك مسعفون ولدينا حراس أمن ولدينا جنود وهناك أناس في السجون".
واستطرد قائلا: "لقد شعرت بالضيق الشديد عندما علمت أن العديد من النواب ممن لا يحتاجون إلى اللقاح أبدًا قد جرى تطعيمهم".
وسجلت تركيا، الإثنين، أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن 15503 إصابة جديدة.
ووفق ما ذكرته الوزارة فقد الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات إلى 2 مليون و894 ألفًا و893 حالة.
كما تم الإعلان عن 63 وفاة رفعت الإجمالي إلى 29 ألفًا و552 حالة.
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