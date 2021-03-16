على طراز البيت الأبيض.. شاهد غرفة مؤتمرات جونسون

أزيح الستار أخيرًا عن ستوديو بداونينج ستريت على طراز البيت الأبيض سيلقي منه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطاباته.

فبعد انتظار سبعة أشهر وبتكلفة 2.6 مليون جنيه إسترليني، أظهرت اللقطات الأولى للحجرة التي كشفت عنها قناة "ITV" البريطانية المنصة التي ستقف خلفها أليجرا ستراتون، الصحفية السابقة بشبكة "بي بي سي" وصحيفة "الجارديان" التي عملت أيضًا مديرة الاتصالات للمستشار ريشي سوناك، بينما تتلقى أسئلة الصحفيين.

ولم يتحدد بعد موعد انطلاق تلك الإحاطات الإعلامية، التي ستحل محل الاستجوابات اليومية بعيدًا عن الكاميرا للمتحدث باسم رئيس الوزراء وحتى ستراتون نفسها.





لكن تكشف الحجرة نفسها بعض الأدلة على ما يستهدف جونسون تحقيقه من خلال التغيير الجذري لاستراتيجيته الإعلامية.

وتقول قناة "ITV" البريطانية عن مكونات الغرفة، إنه يوجد أعلام – أربعة منها – تزين المسرح، لتكسر بألوانها الحمراء والبيضاء بحر من اللون الأزرق الذي تتلون به الخلفية وشاشة العرض التي تحمل شعار داونينج ستريت والسجادة الزرقاء.

وإلى جانب ذلك، تظهر قطع أخرى في اللقطات، من بينها سلسلة كاميرات آلية موجودة بنهاية الغرفة.





وفي حين أثنى مستشارون محافظون على الغرفة ووصفوها بـ"الرائعة"، قال نائب برلماني من حزب المحافظين البريطاني إن الإمر برمته "إهدار للمال" و"أمريكي للغاية".

وتحدث مصدر من حزب العمال عن مسألة التكلفة، قائلا إن "دافعي أموال الضرائب سيشعرون بأن المحافظين أهدروا أموالهم مرة أخرى"، وسلط الضوء على أن الإنفاق جاء في وقت يبدو أنه لا يوجد فيه مال لزيادة رواتب أطقم التمريض.