تعاون بين "أبوظبي العالمي" وسلطة الشركات الإسرائيلية

وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، اتفاقية تعاون مع أمانة سجل الشركات لدى سلطة الشركات الإسرائيلية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الفرص التجارية بين كلا السلطتين القضائيتين وتعزيز إجراءات التسجيل الخاصة بهما.

وقع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وسيغال جولان عتير مسجلة الشركات في سلطة الشركات الإسرائيلية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكة وثيقة بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية حيث تتيح تبادل المعرفة المهنية وتعزيز التعاون المتبادل بين السلطتين، بما يعزز إجراءات التسجيل لدى الطرفين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: يسعدنا في سوق أبوظبي العالمي التعاون مع سلطة الشركات الإسرائيلية، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز المصالح المشتركة بين الجهتين.

وتابع: أننا على ثقة من أن التعاون الجديد مع سلطة تسجيل الشركات سيؤدي إلى نتائج مثمرة للمؤسسات العاملة في كل من الإمارات وإسرائيل، وتعزز فرص الاستثمار القيمة في كلا الدولتين والمنطقة كافة.

وأضاف: أن هذه الاتفاقية ما هي إلا دليل على جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتعزيز شبكة شراكاته الدولية، بما فيهم مع إسرائيل .

وتابع: أن سلطة التسجيل بدورها، ستستمر في تعزيز التعاون ضمن القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال وضمن المجال التنظيمي بما يعزز النمو المتبادل.

جدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية بين السلطتين جاء في إطار الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين في ضوء حجم الأعمال الكبير المتوقع بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية، بعد الاتفاق الإبراهيمي التاريخي بين البلدين، وتعد إحدى نتائج اتفاقية السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجسد الاتفاقية، روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إرادتهم المشتركة للنهوض بالمنطقة وتقديم نموذج لفوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة.

