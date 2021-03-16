مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: هجوم الحوثي على محافظة مأرب اليمنية يعرض ملايين المدنيين للخطر

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن هجوم مليشيات الحوثي على محافظة مأرب يعرض ملايين المدنيين للخطر. وقال جريفيث، في تصريحات صحفية، إننا "قلقون إزاء محاولات مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية والمرافق النفطية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة". وتابع المبعوث الأممي: "ندعو الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة". ودعا جريفيث إلى "إجراء تحقيق مستقل بشأن حريق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء". ولفت إلى أنه "لا يجب وضع شروط مسبقة لانطلاق العملية السياسية في اليمن".

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