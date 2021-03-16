بـ"كمين إرهابي".. 12 قتيلاً من الجيش السوري في درعا

قتل 12 جنديا على الأقل من قوات الجيش السوري، الثلاثاء، جراء كمين نصبه مسلحون، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، في محافظة درعا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام السوري لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي".



وكانت المجموعة التابعة لقوات بشار الأسد، وفق المرصد، في طريقها لاعتقال إرهابي مطلوب من دمشق، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها.

وقال المرصد إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه.

وأفاد بأن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة.

ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها او معارضين سابقين.



وبقي غالبية منفذي تلك الهجمات مجهولين.

وكان المرصد أفاد في 17 يناير/كانون الثاني عن مقتل 3 جنود بهجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.