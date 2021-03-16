ميثاق "شرف فلسطيني" بختام حوار القاهرة.. ننشر أبرز البنود

تعهدت الفصائل الفلسطينية بالالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/ أيار المقبل.

وأكدت في ميثاق شرف وقعته الفصائل، الثلاثاء، باجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة "الالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/ أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة".

ووقعت الميثاق الذي اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، قوى وفصائل العمل الوطني، والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت إن توقيعها يأتي "حرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة".

وفيما يلي، تنشر "دوت الخليج الإخبارية" أبرز النقاط التي تضمنها الميثاق المكون من 25 بندا:

-التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.

- احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها.





- احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.

- الالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية.





‏- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم .

-الامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

- الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.





-الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين المرشحات أو من الناخبين والناخبات.

-تجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

- الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك.