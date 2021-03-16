3 رافعات جسرية جديدة.. إنجاز جديد لـ"موانئ دبي العالمية - بربرة"

استقبلت "موانئ دبي العالمية – بربرة"، 3 رافعات جسرية جديدة للخدمة المتكاملة من السفينة إلى الشاطئ "STS".
وذلك في إطار مشروعها الحالي لتوسعة ميناء بربرة وتطوير مرافقه.
و"موانئ دبي العالمية – بربرة"، أحد المراكز البحرية الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، تم تسليم الرافعات الثلاث في الميناء بعد نقلها بواسطة السفينة "زين-هوا 29" /Zhen-Hua 29/، وتفريغها بأمان وبطريقة دقيقة من خلال فريق الإدارة والهندسة في "موانئ دبي العالمية – بربرة".
ويبلغ ارتفاع الرافعات 51 مترًا وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 65 طنا مع إمكانية الوصول إلى 24 صفا من الحاويات وستكون قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم مما يتيح للمستوردين والمصدرين الاستفادة القصوى من تخفيض التكاليف.
ويأتي وصول الرافعات عقب تركيب 8 رافعات جسرية ذات عجلات مطاطية في الميناء في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتُعد "موانئ دبي العالمية – بربرة" ميناءً متعدد الاستخدامات حيث يتعامل العملاء مع مجموعة كبيرة من البضائع التي تتضمن البضائع السائبة، والبضائع العامة، وبضائع سفن الدحرجة "RORO"، والماشية، والبضائع المعبأة في حاويات.
وقال سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة موانئ دبي العالمية إن وصول الرافعات الجديدة يعتبر إنجازًا جديدًا آخر في إطار تطوير وتوسيع ميناء بربرة.
ولفت إلى أن هذه الرافعات بالإضافة إلى الرافعات التي تم تركيبها في وقت سابق ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية في ميناء بربرة وتحويله إلى مرفق حديث على مستوى عالمي مما يعزز مكانة الميناء باعتباره ميناءً تجاريًا إقليميًا رئيسيًا يخدم منطقة القرن الأفريقي.
جدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تلتزم باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار، في توسعة الميناء والتي ستزيد الطاقة الاستيعابية عند اكتمالها إلى نحو 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويا.
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