رغم كوورنا.. ارتفاع الإنفاق العسكري لـ"الناتو"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنربج، الثلاثاء، أن الأعضاء الأوروبيين في الحلف عززوا الإنفاق العسكري والدفاعي في 2020.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي تزامنا مع نشر التقرير السنوي للحلف، إنه: "رغم التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، كانت 2020 السنة السادسة على التوالي التي يسجل فيها ارتفاع في الإنفاق الدفاعي لدى مختلف الحلفاء الأوروبيين وكندا، مع زيادة فعلية بنسبة 3,9%".



وأضاف: "نتوقع أن يتواصل هذا المنحى خلال العام الحالي، لكن من بالغ الأهمية أن نواصل هذا الزخم لأن التحديات الأمنية لم تنته".

ووصل إجمالي الإنفاق العسكري للأعضاء الثلاثين في التحالف المدعوم من الولايات المتحدة إلى 1,028 تريليون دولار (860 مليار يورو) العام الماضي، بحسب التقرير.

ولا تزال مساهمة الولايات المتحدة في إنفاق الحلف هي الأكبر مع 71%من الدفاع المشترك بين الحلفاء.

وواجهت دول أوروبية ضغوطا من واشنطن لزيادة إنفاقها الدفاعي وصولا إلى عتبة 2%من الناتج المحلي الإجمالي، المحددة في 2014 في أعقاب ضم روسيا للقرم.

وكثيرا ما طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كبار الأعضاء مثل ألمانيا، بزيادة مساهماتهم واتهمهم باستغلال السخاء الأمريكي.



وتبنى الرئيس الحالي جو بايدن لجهة أكثر دبلوماسية في إطار مساعيه لإعادة بناء العلاقات، لكن يتوقع أن تتمسك إدارته بموقف صارم إزاء جعل أوروبا تزيد مساهماتها الدفاعية.

وقال تقرير الحلف إنه في العام الماضي، طبق 11 عضوا من بين أعضاء الحلف الثلاثين هدف الـ2%، مقارنة بتسعة أعضاء في تقرير 2019.

لكن ما ساهم أيضا في الوصول إلى تلك النسبة التراجع الكبير للاقتصادات بسبب الجائحة.

وقال ستولتنبرج "في 2020 بعض الحلفاء الذين كانت مساهماتهم مرتفعة تخطو الآن عتبة 2%بسبب انخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف "لكن المستقر وما نراه كل عام هو ارتفاع مطرد في الإنفاق الدفاعي لدى مختلف أعضاء الحلف".