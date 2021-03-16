"عام الخمسين".. الإمارات رائدة عالميا في الفضاء والاستدامة والطاقة

تنطلق الإمارات إلى مسيرة جديدة من الإنجازات، بعد أن أصبحت من الدول الرائدة في الفضاء والطاقة والاستدامة، بالإضافة لكونها أفضل وجهات المعيشة والاستثمار.

وقالت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إن "عام الخمسين"، الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، شعاراً لعام 2021، احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات يحمل الكثير من المعاني والدلالات المعبرة.

وتابعت: في هذا العام نحتفي بإنجازات نوعية في مختلف المجالات حققتها دولة فتية في عمرها قوية بإنجازاتها وتطورها وتحضرها.. دولة تأسست على قيم أصيلة ومبادئ راسخة أرساها الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،، وإخوانه الآباء المؤسسون، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت: ويواصل مسيرتها في العطاء والإنجازات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حتى غدت الإمارات واحدة من أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً وإلهاماً للآخرين بفضل فكرها الإبداعي ورؤاها الاستشرافية.

وقالت، إن "عام الخمسين"، كما قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، هو فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية بفضل عطاء قادتها وأبنائها وكل من يقيم على أرض الوطن من مختلف الجنسيات وكيف وصلنا إلى هذه المكانة العالمية، والبناء على هذه المكتسبات لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات لتكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات تحقيقاً لمستهدفات خطة الخمسين عاماً المقبلة.

وأشارت إلى أن الإمارات تدخل هذه المسيرة الجديدة وهي الآن من الدول الرائدة عالمياً في مجالات الفضاء والاستدامة والطاقة النووية السلمية ومن أفضل الوجهات العالمية للمعيشة والإقامة.

وتابعت: وذلك بفضل توفر الأمن والأمان والتنوع الثقافي والسياحي والتشريعات المتطورة الجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن أنها تتيح فرصاً متنوعة للإبداع والابتكار وذوي المهارات وأصحاب الطموحات.

وأضافت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن المرأة حظيت بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة ورعاية لامحدودة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات " خلال المسيرة المباركة للدولة.

وتابعت: وتعد تجربتنا الآن في هذا المجال نموذجاً إقليمياً يحتذى به ومن التجارب العالمية المميزة التي تشيد بها المنظمات والتقارير العالمية المتخصصة، ما يدعونا للفخر والاعتزاز بقادتنا وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات وما نالته من مكتسبات.