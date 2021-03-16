مستقبل القطاع على طاولة قمة العرب للطيران 2021

تجمع "قمة العرب للطيران 2021"، نخبة من الخبراء لمناقشة تداعيات الجائحة على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً للمستقبل.

وأعلنت "قمة العرب للطيران 2021" الحدث الرائد لقطاع الطيران في المنطقة، الثلاثاء، عن قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في فعاليات نسختها الثامنة التي ستنطلق من 21 حتى 22 مارس/ آذار في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

الواقع الجديد

وتحت شعار "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد"، ستجمع القمة نخبة من الخبراء لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تضم قائمة المتحدثين المتنامية عدداً من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعي الطيران والسياحة، ومجموعة من كبار المسؤولين في شركات الطيران وصناع السياسات وممثلين عن الشركات.

ورش عمل مكثفة

وستشهد القمة التي تنعقد على مدار يومين، ورش عمل مكثفة لمناقشة قطاعي السياحة والطيران في منطقة الخليج العربي في يوم 21 مارس/ آذار الجاري، وتنطلق فعالياتها الرسمية في 22 مارس/آذار الجاري، لمناقشة "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد".

ومن بين الضيوف المتحدثين عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وكامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي في "مجموعة العربية للطيران"، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وتشمل قائمة المتحدثين بالقمة، ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، والطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، وجيرولد تومولكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس بورت الشرق الأوسط".

كما تضم القائمة، أوليفر دلوهي، الرئيس التنفيذي لشركة Kiwi.com، وجاك خرياطي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - الاستراتيجية والنمو في "إيجيس الشرق الأوسط"، إلى جانب مجموعة من المتحدثين الآخرين.

وتحظى القمة بدعم واسع من الحكومات العربية، وقد انعقدت دوراتها السابقة في بلدان عربية مختلفة.

أول وجهة آمنة للاجتماعات

وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة العام 2021 بدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران"، و"أكاديمية ألفا للطيران"، وغيرهم.

ويتميز "مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات" الذي يستضيف نسخة هذا العام من "قمة العرب للطيران"، بمرافق الاجتماعات المتطورة والأنيقة التي يوفرها.

ويعد المركز، أول وجهة آمنة للاجتماعات حول العالم نظراً لحصوله على شهادة "بيرو فيريتاس"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الفحص والاختبار وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتأتي هذه الشهادة في أعقاب مبادرة "ابق آمناً" التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لتتيح لمزودي خدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات الوصول إلى أفضل الممارسات والسياسات الداعمة والتوجيهات الاحترافية حول تدابير السلامة والتعقيم.