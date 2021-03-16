ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تتعرض شركتي فيسبوك وجوجل لكثير من الانتقادات والاتهامات، تارة بتهمة الاحتكار وتارة أخرى بتهمة تسريب البيانات الشخصية وغيرهم الكثير.
على ما يبدو أن لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، ستحظى بالكثير من النجاح، قد يتخطى النسخة القديمة من اللعبة.
كشف تقرير حديث عن هجوم إلكتروني عبر الرسائل النصية يتيح للمتسللين إمكانية الوصول إلى أي رموز مصادقة ثنائية أو روابط تسجيل الدخول.
أعلنت دولة الإمارات عن جاهزية "المختبر الوطني لفحص أجهزة الاتصالات" لمطابقة أجهزة الهاتف المتحرك مع الجيل الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا..صدمة زوكربيرج وهواتف ببجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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