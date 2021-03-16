موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. ضربة موجعة لأوروبا وقمة العرب للطيران

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تجمع "قمة العرب للطيران 2021"، نخبة من الخبراء لمناقشة تداعيات الجائحة على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً للمستقبل.
فتكت جائحة كورونا، بالسياحة في الاتحاد الأوروبي، لتسجل تراجعا غير مسبوق، لتكون أكثر القطاعات تضررا من تداعيات الجائحة.
في هذا المكان يمكنك تذوق الفن البلجيكي الحديث، إنها مدينة لييج، حيث يشعر السياح بأجواء مثيرة تنبعث من هذه المدينة السريالية.
سيّاح باريس ،محرومون من متاحفها ومطاعمها والتسوق في متاجرها الكبرى المغلقة بسبب الجائحة، وهي التي تجتذب عادة المتبضعين من كل العالم.
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