الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء دمشق

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سمءا المنطقة الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء المنطقة الجنوبية في سوريا.



وقالت إن "دفاعت الجيش السوري أسقطت عددًا من الصواريخ الإسرائيلية في سماء العاصمة دمشق".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، تصدت الدفاعات الجوية لقصف إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وآنذاك قال المرصد السوري إن صواريخ طائرات إسرائيلية استهدفت المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا لـ”الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” الإرهابي في لبنان.

وحينها أيضا،أعلنت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13)، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا جاء على ما يبدو رداً على الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.