اتهام أمريكي بالتهديد بقتل بايدن ومسؤولين ديمقراطيين

وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيغان الاتهام إلى أمريكي بالتهديد بقتل الرئيس جو بايدن، إضافة إلى مسؤولتين ديموقراطيتين.
وقالت المدعية العامة دانا نيزيل في بيان، إن جوشوا داكتور البالغ 21 عاما نشر في يناير/ كانون الثاني "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".
وأضافت أن داكتور ذكر في تلك المنشورات مزاعم عن اعتزامه استخدام مسدس لقتل الرئيس بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أمريكية جديدة.
وأشار البيان إلى أن هاتف داكتور النقال تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة.
وداكتور الذي قام بتسليم نفسه، الثلاثاء، متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي، واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 إبريل/نيسان.
وكانت الحكومة الأمريكية أصدرت أواخر يناير/ كانون الثاني تنبيها لمكافحة الإرهاب يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن.
كما أن بايدن تعهد في خطاب تنصيبه بعد اقتحام متطرفين لمبنى الكابيتول بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 كانت الحاكمة ويتمر هدفا لمجموعة صغيرة من اليمين المتطرف خططت لاختطافها اعتراضا على إجراءات الإغلاق التي تفرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.
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