الإرهاب بمصيدة العراق.. إحباط محاولة تسلل جنوبي بغداد

أعلن العراق، الأربعاء، إحباط محاولة تسلل عناصر تابعة لتنظيم داعش جنوبي العاصمة بغداد، ومقتل أحدهم.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان، إن "قواتنا الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشر أحبطت محاولة تسلل عناصر مسلحة ضمن قاطع مسؤوليتها بعد أن رصدت تحركهم بواسطة الكاميرات الحرارية".

وأضافت أن "القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه"، دون تفاصيل أكثر.

والإثنين، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على إرهابيين اثنين من عناصر داعش، أثناء محاولتهما التسلل للبلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، تلقت "دوت الخليج الإخبارية"، نسخة منه، أن "المتهمين اللذين تم القبض عليهما، سبق أن هربا إلى سوريا أثناء عمليات تحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش".

وأوضح البيان أنه "تم القبض عليهما بكمين محكم بقضاء القائم المحاذية للحدود السورية"، مشيرا إلى أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي".

وقبلها بيوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق مقتل جندي خلال اشتباكات مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة سنجار عبر الحدود السورية.

ومنذ أشهر، كثفت السلطات العراقية تحصين حدودها مع سوريا بنشر نقاط تفتيش وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية في جهود اشترك فيها التحالف الدولي للقضاء على داعش.

ويرتبط العراق مع سوريا بحدود برية تصل أكثر من 600 كم، شكلت خلال العقود الأخيرة تحديا كبيرا لسلطات بغداد بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على مساحات شاسعة من كلا البلدين.