أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 17 مارس 2021

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

وهبط متوسط سعر اليورو في بنك المغرب المركزي إلى 10.32 درهم للشراء و11.99 درهم للبيع.



بينما صعد سعر الدولار اليوم في المغرب عند 8.66 درهم للشراء و10.06 درهم للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 11.98درهم للشراء و13.92 درهم للبيع.



أسعار الريال والدينار

وبقي سعر الريال السعودي وفق بيانات المركزي المغربي عند 2.30 درهم للشراء و2.68 درهم للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 2.35 درهم للشراء و3.74 درهم للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي إلى 28.68 درهم للشراء و33.33 درهم للبيع.

أرقام إيجابية

وقال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.