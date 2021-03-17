السجن لرئيس بلدية منتخب بتركيا.. والتهمة "إرهابي"

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لأكثر من 8 سنوات بحق رئيس بلدية منتخب تابع لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

ووفق المصدر فقد أصدرت الدائرة الثانية من محكمة الجنايات بولاية "موش" (جنوب شرق)، حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات وشهر و15 يومًا بحق عدنان طوبتشو، الرئيس السابق المشارك لبلدية "بولانيق" بالولاية الذي سبق عزله من منصبه وتعيين وصي بدلًا منه.

وذكرت المحكمة في حيثيثات قرارها أن طوبتشو أدين بتهمتي "الانتماء لتنظيم إرهابي والدعاية له"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

فيما رفض طوبتشو الاتهامات الموجهة إليه وشدد على أنها بدوافع سياسية، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة للطعن على الحكم.

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض الحزب لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان بالانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وتقوم السلطات التركية، بين الحين والآخر، بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ سبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن "تحالف الجمهور" يستعد لاتخاذ إجراءات لغلق الحزب.

وأوضحت التقارير أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.