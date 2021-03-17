أشكينازي من موسكو: تغييرات بالشرق الأوسط عقب السلام

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن الشرق الأوسط يشهد تغييرات كبيرة عقب اتفاقات السلام.

تصريحات أشكينازي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة موسكو في إطار زيارة يجريها الوزير الإسرائيلي إلى العاصمة الروسية، وتتصادف مع الذكرى الثلاثين لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وقال أشكينازي إن روسيا لها دور مهم في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات كبيرة بعد اتفاقات السلام مع الإمارات والمغرب والسودان".

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن تقدير تل أبيب، بشدة، لـ"موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة الاتحاد الروسي في دعمها لإسرائيل، والالتزام العلني بأمن إسرائيل الذي تم التعبير عنه مرارًا وتكرارًا في مختلف المحافل".

وأشار أشكنازي إلى أنه "تم إجراء حوار مثمر على أساس المصالح المشتركة والتعاون في قضايا الأمن القومي بين إسرائيل وروسيا في السنوات الأخيرة".

وقال: "ناقشنا العلاقات القوية بين بلدينا والقضايا الأمنية في منطقتنا وتحدثنا عن خيارات للتعاون في المجالين الاقتصادي والصحي في الكفاح المشترك ضد فيروس كورونا".



من جانبه، أعرب لافروف عن دعم موسكو لوحدة الأراضي السورية.



وقال، بالمؤتمر نفسه: "نركز على دعم اللجنة الدستورية السورية".

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الإسرائيلي الملف النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن لافروف يلتقي اليوم الأربعاء نظيره الإسرائيلي وسيبحث معه العلاقات الثنائية، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.

فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أشكينازي سيشارك خلال زيارته في إزاحة الستار عن نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست.



وتتزامن زيارة الوزير الإسرائيلي لموسكو، مع زيارة وفد من "حزب الله" اللبناني إلى روسيا.