تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 17 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقرت العملة المصرية، خلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الأربعاء، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، بينما تراجعت أمام اليورو الأوروبي، وارتفعت أمام الجنيه الإسترليني.

استقرار الريال السعودي

استقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.143 جنيه للشراء، و4.196 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الربع الأخير من 2020 خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.77 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.80 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.83 جنيه للشراء، ونحو 52.17 جنيه للبيع، أمس.

تضخم منخفض للشهر الثاني

للشهر الثاني على التوالي حافظت مصر على التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا، بيد أن تلك النسبة تقل عن مستهدفات البنك المركزي.

وفي فبراير/ شباط الماضي بقي معدل التضخم السنوي عند 4.9% في مصر بالكامل (ريف وحضر) وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة اليوم الأربعاء.

لكن تلك النسبة أقل قليلا من مستهدفات البنك المركزي المصري الذي يهدف لجعل التضخم عند مستوى 7% تقل أو تزيد نقطتين مئويتين، فهل يسعى المركزي لرفع التضخم؟.