روسيا تقر قانونا يعاقب على إهانة المحاربين القدامى

أقر مجلس النواب الروسي، الأربعاء، قانونًا يعاقب على الإهانات الموجهة للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية بالسجن 5 سنوات.

يأتي القانون بعد أن حُكم على أليكسي نافالني، المعارض البارز للكرملين، في فبراير/شباط، بدفع غرامة بتهمة التشهير بمحارب سابق لظهوره في مقطع فيديو وهو يروج للتعديلات الدستورية ووصفه بـ "الخائن".



وشدد مجلس الدوما العقوبات على الدفاع عن النازية وفرض تبعات جنائية على "تعمد نشر معلومات كاذبة" عن المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية.

وأصبحت إهانة أحد المحاربين الآن بمثابة "تمجيد للنازية" ويُعاقب عليها بدفع غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين روبل (حوالي 34 ألف يورو) أو السجن لمدة ثلاث سنوات.

كما يفرض القانون عقوبة أشد، تصل إلى دفع غرامة بقيمة خمسة ملايين روبل أو السجن خمس سنوات، عند القيام علناً بالإساءة إلى كرامة أو نزاهة المحاربين القدامى أو تدنيس رموز النصر أو "الإزدراء الصارخ" للأعياد التي تحتفل بالمجد العسكري الروسي.

وبرر فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، القانون قائلا إنه: "من غير المقبول إهانة أولئك الذين دافعوا عن الوطن. ومن واجبنا الدفاع عن ذكرى أجدادنا الذين ما زلنا بفضلهم على قيد الحياة اليوم".



ويتعين على مجلس الاتحاد الروسي المصادقة على هذا القانون وإقراره من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وهو إجراء شكلي بشكل عام.

ويُعد انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، الذي تم بعد تكبد خسائر فادحة، ويتم الاحتفال به في عرض عسكري كبير يوم 9 مايو/أيار، ركيزة أساسية للعقيدة الوطنية التي يدافع عنها الكرملين.