باستثناء "الشحن".. سلطنة عُمان تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا

قررت سلطنة عمان، الأربعاء، تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن.

كما قررت حظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يومًا الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعارٍ آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون.

وقررت ذلك اللجنة العُليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، في اجتماعها الذي عقد الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وترأس اجتماع اللجنة، حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية.

تقليص عدد الموظفين

كما قررت اللجنة، تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءًا من يوم الأحد المقبل، حتى الخميس الموافق 1 أبريل/ نيسان المقبل.

وأهابت اللجنة العُليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

تمديد إغلاق الأنشطة التجارية

كما قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا حتى صباح السبت 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين.

كما تستثني من قرار الإغلاق، خدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي، والمقاهي المتنقلة، والباعة المتجوّلون المرخّص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.



