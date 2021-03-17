أقوى 5 أفلام خيال علمي منتظرة في 2021

تحظى أفلام الخيال العلمي بإقبال شديد مؤخرًا، بسبب التشابه بين أحداثها والواقع الذي نعيشه، وهو ما أثبتته جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونجحت أفلام خيال علمي مثل Contagion (العدوى) في التنبؤ بكثير من التفاصيل حول جائحة كورونا، مما جعل عشاق السينما يهتمون أكثر بهذه النوعية من الأفلام.

ويرصد موقع "إسكواير" في التقرير التالي، أبرز أفلام الخيال العلمي المنتظرة في 2021.



1- The Matrix 4





فيلم "ذا ماتريكس 4"، بطولة كيانو ريفز وجادا سميث، يعود بعد غياب 20 عامًا على طرح الجزء الثالث منه.

يصدر الفيلم 22 ديسمبر/كانون الأول، ويستكمل الفيلم مغامرات البطل المختار نيو في مصفوفة الماتريكس.



2-Dune





فيلم "دون"، بطولة تيموثي شالاميه، ويدور في عالم موازٍ يصارع فيه النبلاء على السيطرة على موارد العالم.

يصدر الفيلم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من المفترض طرحه العام الماضي قبل أن يتقرر تأجيله بسبب فيروس كورونا.

3- Bios





فيلم "بيوس"، بطولة توم هانكس، وتدور أحداثه بعد انهيار الحضارة الإنسانية، يحاول رجل النجاة وإيجاد شخص يعتني بكلبه بعد رحيله.

ويصدر الفيلم في 13 أغسطس/أب، وتشبه قصته فيلم ويل سميث الشهير I Am Legend (أنا أسطورة).



4- Old





فيلم "أولد"، بطولة أليكس وولف وتوماسن ماكنزي، ويصدر الفيلم 23 يوليو/تموز.

ويتناول قصة عائلة تقضي العطلة في شاطئ غامض يؤدي إلى تقدمهم في السن بسرعة مهولة، لتصبح دورة حياة الأسرة بأكملها عبارة عن يوم واحد.

5- Infinite

فيلم "إنفينت"، بطولة مارك والبرج، ويصدر 28 مايو/أيار، ويتناول قصة رجل يكتشف أن الهلاوس التي يصاب بها حقيقية ومستمدة من حيوات أخرى عاشها؛ ليخوض مغامرة مثيرة.



