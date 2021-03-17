اكتشاف 3 سلالات بكتيرية تساعد في الزراعة على المريخ

من أجل تحمل مهمات الفضاء السحيق، فإن الطعام مهم، ويحتاج النبات المزروع لتوفيره إلى القليل من المساعدة الإضافية من البكتيريا.

والآن، يقود اكتشاف حديث على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) ، إلى مساعدة الباحثين في إنشاء "التحفيز" لمساعدة النباتات على تحمل الظروف العصيبة في الفضاء، لا سيما في كوكب المريخ.



ونشر باحثون يعملون مع وكالة ناسا نتائجهم على موقع "فورنتيرز إن ميكروبيولوجي"، ووصفوا اكتشاف وعزل 4 سلالات من البكتيريا تنتمي إلى عائلة "ميثيلوباكتيريا" من مواقع مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية عبر رحلتين متتاليتين.

وفي حين تم تحديد سلالة واحدة على أنها "ميثيلوروبروم روديسيانوم"، لم يتم اكتشاف السلالات الثلاثة الأخرى من قبل.





وأثبت التحليل الجيني لهذه البكتيريا المتحركة على شكل قضيب أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بميثيلوباكتيريا، تكريما لعلماء التنوع البيولوجي الهندي الشهير الدكتور أجمل خان، اقترح الفريق تسمية الأنواع الجديدة "ميثيلوباكتيريوم أجمالاي"

وتشارك أنواع بكتيريا الميثيلوباكتيريوم في تثبيت النيتروجين، وإذابة الفوسفات، وتحمل الإجهاد اللاأحيائي، وتعزيز نمو النبات، ونشاط المكافحة الحيوية ضد مسببات الأمراض النباتية.

وتعليقاً على الاكتشاف ، قال الدكتور كاستوري فينكاتيسواران والدكتور نيتين كومار سينغ من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، إن السلالات قد تمتلك "محددات جينية مفيدة من الناحية التقنية الحيوية" لزراعة المحاصيل في الفضاء.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البيولوجيا التجريبية لإثبات أنها بالفعل عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة في الزراعة الفضائية.





وأضافا: "لزراعة النباتات في الأماكن المتطرفة حيث تكون الموارد ضئيلة ، فإن عزل الميكروبات الجديدة التي تساعد على تعزيز نمو النبات في ظل ظروف مرهقة أمر ضروري".

وإلى جانب مختبر الدفع النفاث ، يوجد باحثون آخرون يتعاونون في هذا الاكتشاف في جامعة جنوب كاليفورنيا ، لوس أنجلوس، جامعة كورنيل، وجامعة حيدر أباد في الهند.

مع سعي ناسا يومًا ما لنقل البشر إلى سطح المريخ - وربما إلى ما وراء ذلك - يوصي المسح العقدي لمجلس الأبحاث القومي الأمريكي بأن تستخدم وكالة الفضاء محطة الفضاء الدولية "كقاعدة اختبار لمسح الكائنات الحية الدقيقة" ، وفقًا لفينكات وسينغ.

ويقولا: "نظرًا لأن مجموعتنا تمتلك خبرة في زراعة الكائنات الحية الدقيقة من منافذ متطرفة ، فقد تم تكليفنا من قبل برنامج بيولوجيا الفضاء التابع لناسا بمسح محطة الفضاء الدولية بحثًا عن وجود الكائنات الدقيقة واستمرارها".