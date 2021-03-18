موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. آلام تركيا ولبنان تغلي ومفاجأة الفائدة

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تراجعت مبيعات المنازل في السوق التركية خلال فبراير/شباط الماضي، مع استمرار تأثيرات سلبية حادة لليرة، تلقي بظلالها على صناعة العقار.

زاد لبنان أسعار الوقود، اليوم الأربعاء، على نحو كبير في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات البلاد الاقتصادية بعد الصعود الصاروخي للدولار.

ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة كما هي، لحين ظهور تحسن في أرقام الوظائف والتضخم.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات الأربعاء 17مارس 2021، بالرغم من تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

تتقدم المغرب بخطوات واثقة في صناعة قطع غيار الطائرات المدنية، من خلال مصانع تمكنت من بناء معدات وأجزاء وسمت بـ"made in Morocco".

جدل جديد أثارته أشهر العملات الرقمية "البيتكوين"، ليس متعلقا بالبنوك المركزية، لكنه حول انتشارها الواسع، وهل سيؤدي إلى كارثة بيئية.



تراجعت أسعار الذهب، في تداولات الأربعاء، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.. تعرف على الأسباب الأخرى

سؤال مثار خاصة مع عودة لقاحات كورونا إلى الواجهة من جديد وسط منع بعض الدول لها.. ما مكاسب شركات "اللقاح" بعد مرور شهور على إطلاقها؟

سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزة مفاجئة، على غير توقعات المحللين ومعهد البترول الأمريكي، ما يؤشر على استمرار ضعف الطلب محليا.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الأربعاء، مع صعود عوائد السندات الأمريكية قبل صدور بيان المركزي الأمريكي.



ما زالت أنباء وقف بعض الدول لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" يضغط بقوة على أسواق النفط، للجلسة الرابعة على التوالي.. إليك آخر تحديث للأسعار

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال فبراير، ارتفاعاً قياسيا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة.

قالت هيئة الجمارك السودانية، الأربعاء، إن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو الإصلاح الاقتصادي.

