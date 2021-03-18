سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 18 مارس 2021.. رقم قياسي جديد

عاود الدولار للصعود مجددا مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 18 مارس/ آذار 2021 في السوق السوداء، بعد تراجع طفيف أمس الأربعاء.

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء، ما بين 13980، و14130 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.



مستوى غير مسبوق

وقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، أول أمس الثلاثاء، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

مسيرات احتجاجية

ومنذ اندلاع الأزمة في لبنان نهاية عام 2019، وصلت خسائر الليرة مقابل الدولار إلى نحو 90%.

واعتراضا على تردي الأوضاع والانهيار المستمر لعملة لبنان، أحرق محتجون غاضبون الإطارات وسدوا الطرق في أجزاء من بيروت، أمس الربعاء.

وتستمر المسيرات الاحتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت، وعدد من المناطق في شرق البلاد وشماله وجبل لبنان منذ بداية مارس/آذار الجاري، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

أزمة وقود

تجددت أزمة الوقود ومشتقاته في السوق المحلية داخل لبنان، بالتزامن مع تدهور حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء).

وامتنعت مجموعة من المحطات عن بيع المحروقات بالأسعار الحالية، مع هبوط الليرة إلى 15 ألفا أمام الدولار، مقابل 10 آلاف قبل أسبوع، فيما سعر البنك المركزي 1510 لكل دولار.

وأمام هبوط أسعار الصرف وتقنين البيع أو الامتناع عنه، لحين استقرار سعر الدولار في السوق السوداء، شهدت المحطات التي فتحت أبوابها، تدافعا من المواطنين للتزود بالوقود، خشية انقطاعه من الأسواق.

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إن "هناك تأخيراً في إصدار جدول أسعار الوقود اليوم، بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار"؛ إذ تحدّث الأسعار في لبنان بشكل أسبوعي

وفي غضون أيام قليلة ماضية، صعد سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) سعة 20 ليترا بنسبة 11.8 بالمئة إلى 38.9 ألف ليرة (25.7 دولارا وفق السعر الرسمي) من 34.8 ألفا (23 دولارا).