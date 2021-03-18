تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021.

وللشهر الثاني على التوالي حافظت مصر على التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا، ويبدو أن تلك النسبة تقل عن مستهدفات البنك المركزي.

استقرار الريال السعودي

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، لدي البنك المركزي المصري، عند نحو 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة المصرية، أمام الجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفعت أمام اليورو الأوروبي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.143 جنيه للشراء، و4.196 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي للشهر التاسع

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر اليورو، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، مقابل 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.77 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.86 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيه للشراء، ونحو 52.26 جنيه للبيع، أمس

تثبيت تصنيف مصر الائتماني

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند (+B)مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدفع من التفاؤل بالإصلاحات والنمو الاقتصادي.

وقالت "فيتش"، الأربعاء، إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.

وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.

ويأتي هذا بعد نمو بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.