جدول رحلات مصر للطيران اليوم الخميس 18 مارس 2021.. 49 وجهة

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 18 مارس 2021، 49 رحلة دولية ومحلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 29 رحلة دولية، و15 رحلة داخلية، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 5082 راكبا.



وتنطلق 29 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبى، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج".

وقد أعلنت مصر للطيران، أمس الأربعاء، بدء تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو/ تموز 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم.

فيما تتوجه اليوم 15 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، مرسى علم".

وأعلنت شركة مصر للطيران، مؤخرا، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، على خلفية تعليق السلطات المغربية السفر إلى عدة دول، منها مصر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

شروط مصرية

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل " PCR" المقدر قيمة إجرائه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها على تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور وصولهم المطار.

حجز تذاكر الطيران إلكترونيا

تقدم مصر للطيران خدمة حجز تذاكر الطيران إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد، ويمكن إتباع لخطوات التالية للحجز بسهولة، وهي كالتالي

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصر للطيران، والضغط على خيار "احجز رحلتك".

2- اختيار حجز التذكرة ذهاب وعودة أو ذهاب فقط، ومكان السفر، وتاريخ المغادرة والعودة، ودرجة الحجز، ثم الضغط على خيار أحجز الآن.

3- يتم تحديد رحلة المغادرة والعودة، واحتساب السعر الإجمالي استنادا إلى اختيارك، وفي حالة الموافقة يتم الضغط على استمر، من أجل السداد عبر بطاقة الدفع.