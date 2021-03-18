صدمة تسلا.. بوادر فشل القيادة الذاتية في ميشيجان

اصطدمت سيارة مزودة بتكنولوجيا مساعدة السائق "أوتو بايلوت" من إنتاج تسلا بإحدى سيارات الشرطة في ولاية ميشيجان الأمريكية.

ولم يصب أحد في الحادث الذي وقع في التقاطع رقم 96 بالقرب من مدينة لانسنج في حين كان أحد أفراد شرطة ميشيجان يحقق في حادث سير بالموقع.



وأشار موقع أوتو موتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن نظام مساعدة السائق والقيادة الذاتية المعروف باسم "أوتو بايلوت" كان يعمل عندما صدمت سيارة تسلا إحدى سيارات الشركة التي كانت تشغل إشارة الطوارئ.

وأشار مسؤولو الشرطة إلى أن سائق سيارة تسلا يبلغ من العمر 22 عاما وتمت مصادرة رخصة القيادة الخاصة به بسبب فشله في التحرك والسيطرة على السيارة لمنع وقوع الحادث.

في الوقت نفسه، جاء هذا الحادث بعد يوم واحد من إعلان شرطة مدينة ديترويت الأمريكية الأمريكية أنها لا تعتقد أن نظام مساعدة السائق أوتو بايلوت هو السبب في حادث تصادم سيارة تسلا مع مقطورة جرار يوم 11 آذار/مارس الحالي.

يذكر أن هيئة السلامة المرورية الأمريكية أجرت 14 تحقيقا على الأقل في حوادث تصادم لسيارات من إنتاج تسلا يشتبه في ارتباطها بنظام مساعدة السائق "أوتو بايلوت"، لكنها لم تتخذ أي إجراء تجاه الشركة الأمريكية نتيجة هذه التحقيقات.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، دافع في العام الماضي عن اسم نظام أوتوبايلوت، ويعني الطيار الآلي، بالقول إن "عددا قليلا من الناس يسيئون استخدام أوتوبايلوت، وهذا ليس لأنه جديد عليهم ولا لأنه غير مفهوم. الناس الذين يستخدمون أوتوبايلوت لأول مرة يشعرون بالخوف الشديد منه، لذلك فإن تغيير اسمه لا يعني أنه سيتم التعامل معه بطريقة مختلفة".